Москва, , 12:35 — REGNUM Американская промышленность стремительно теряет технологическое лидерство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал прогнозы главы банка JPMorgan Chase Джейми Даймона, который считает, что экономике США предстоит столкнуться с проблемами восстановления после пандемии коронавируса, высокой инфляции и перехода к жесткой денежно-кредитной политике.

Флаг США Jorge Elías

«Банк известен крупными спекуляциями во время каждого финансового кризиса. За спекуляции в 2008 году американские регуляторы позже оштрафовали этот банк на 26 млрд долларов. В нынешней ситуации этот банк в числе первых объявил о скупке сильно подешевевших российских еврооблигаций, заблокировав при этом часть валютных резервов России и рассчитывая на сверхприбыли по результатам зачета облигаций и резервов. Публичные заявления руководства этого банка следует понимать в контексте предстоящих спекуляций уже на большом изменении цен казначейских облигаций США», — сказал Ануреев.

Профессор подчеркнул, что хроническая американская инфляция и до конца неясная реакция рынков на предстоящее повышение процентных ставок в США дают пищу для словесных и денежных спекуляций.

«Кроме того, сам список сложностей американской экономики, обозначенных руководителем JPMorgan Chase, выглядит далеко не полным и не касается хронических структурных проблем, – сказал Ануреев. — А это хронический торговый и бюджетный дефицит, потеря технологического лидерства многими отраслями американской промышленности, явный дефицит аспирантов и молодых преподавателей американского происхождения, «пузырь» на рынках акций и недвижимости, дороговизна жизни и кредитная зависимость обычных американских семей».

По его словам, резкое повышение процентных ставок в США с текущих 1-2% хотя бы на несколько процентных пунктов и тем более до уровня официальной американской инфляции в 8% усугубит трудности решения этих структурных проблем.

«Фактически экономика США держится в положительном росте ВВП только за счет отрицательных реальных ставок в размере минус 6%. Иностранные кредиторы или рядовые американские инвесторы в больших раздумьях относительно сохранения покупательной способности доллара на горизонте нескольких лет», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что в мире обостряется финансово-экономическая ситуация.

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