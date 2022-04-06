Щучанский район, Курганская область, 6 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Курганской области житель Альменевского района предстанет перед судом за убийство брата. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

По данным следствия, 19 января 49-летний гражданин и его 58-летний родственник употребляли спиртное. В этот момент между ними произошёл конфликт. В результате злоумышленник нанёс удары кочергой по голове брата, от которых тот скончался. Утром следующего дня нападавший сообщил своим родственникам о случившемся.

Сейчас уже утверждено обвинительное заключение по этому делу. Материалы направлены в суд.