Хабаровск, 6 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. На военных полигонах Хабаровского, Приморского, Забайкальского краёв, Бурятии, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях началась контрольная проверка войск Восточного военного округа (ВВО) за зимний период обучения. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

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В ходе первичных мероприятий проверки, проводимой под руководством исполняющего обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенанта Михаила Носулева, в управлении округа создано более десяти специальных рабочих групп.

пресс-служба ВВО «Основной целью контрольной проверки является оценка состояния боевого дежурства, оперативной подготовки войск, а также состояние материально-технического обеспечения. Также, по плану проверки, военнослужащие проверяемых соединений и войсковых частей, выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и вооружения военной техники».

Всего в контрольной проверке войск ВВО задействованы десятки тысяч военнослужащих и несколько тысяч единиц военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, фронтовые бомбардировщики Су-24М2 и многоцелевые истребители Су-30СМ Восточного военного округа (ВВО) отработали поражение наземных движущихся целей условного противника электронными пусками ракет различных классов.