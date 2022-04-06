Майкоп, 6 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи в Адыгее. К ответственности за взятку будет привлечен экс-судья Майкопского городского суда Павел Агафонов.

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В отношении него будет возбуждено уголовное дело о получении взятки лицом, занимающим государственную должность. Ранее разрешения на начало уголовного производства запросил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

О подробностях события известно, что в ноябре 2021 года Агафонов был задержан при получении взятки в размере 50 тыс. рублей от одной из сторон судебного процесса, которой он должен был помочь в принятии нужного решения. Из-за наличия у Агафонова неприкосновенности, как у сотрудника судебной системы, его отпустили.

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