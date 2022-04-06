Краснодар, 6 апреля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Обвинение в разбойном нападении на 14-летнего мальчика предъявлено жителю Краснодара, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю 6 апреля.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

34-летний мужчина обвиняется в том, что 4 апреля напал на подростка, чтобы отнять у него мобильный телефон. Инцидент произошёл на улице улице Снесарева. Мужчина увидел у мальчика телефон, потребовал отдать. Мальчик отказался, и в ответ мужчина дважды ударил его камнем по голове, а затем скрылся.

Предполагаемого преступника задержали в кратчайшие сроки. В настоящее время он задержан, ему предъявлено обвинение. Следователь намерен ходатайствовать в суде об аресте обвиняемого.