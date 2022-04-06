Лондон, , 12:33 — REGNUM Британский рок-дуэт Royal Blood объявил о переносе концертного турне по Великобритании и об отмене выступления в Париже. Об этом 5 апреля рассказал портал NME.

Рок-дуэт Royal Blood Скриншот NME

Дуэт из Брайтона перенес свои ближайшие выступления в Лидсе, Манчестере, Глазго и Дублине из-за положительного теста на коронавирус фронтмена Майка Керра. Также стало известно об отмене шоу в Париже из-за невозможности определить другую дату выступления.

В своем концертном турне группа поддерживается инди-рок-коллективом The Amazons, выступающим в качестве «разогрева».

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