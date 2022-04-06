Лондон, 6 апреля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Британский рок-дуэт Royal Blood объявил о переносе концертного турне по Великобритании и об отмене выступления в Париже. Об этом 5 апреля рассказал портал NME.

Скриншот NME Рок-дуэт Royal Blood

Дуэт из Брайтона перенес свои ближайшие выступления в Лидсе, Манчестере, Глазго и Дублине из-за положительного теста на коронавирус фронтмена Майка Керра. Также стало известно об отмене шоу в Париже из-за невозможности определить другую дату выступления.

В своем концертном турне группа поддерживается инди-рок-коллективом The Amazons, выступающим в качестве «разогрева».