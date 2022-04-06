Москва, , 12:33 — REGNUM Россия признаёт Владимира Зеленского законным президентом Украины и ждёт от него конструктивной реакции на предложения России, высказанные в ходе переговоров. Об этом 6 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Это президент Украины и мы заинтересованы в том, чтобы он принял условия, предложенные Россией, о которых украинская сторона была чётко уведомлена российской делегацией на переговорах. Через переговоры мы хотим положить конец военной операции», — заявил Песков.