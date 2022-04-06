Ракка, Сирия, 6 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Оккупационный контингент армии США в Сирии провёл операцию в районе границы с Ираком. Об этом 6 апреля сообщает официальное информационное агентство SANA.

CPO Joan Powers Солдаты армии США

По данным журналистов, подразделение американского спецназа высадилось с вертолётов в районе города Аль-Хосс на востоке провинции Ракка. В ходе операции несколько местных жителей были захвачены и увезены в неизвестном направлении.

При высадке американские военные открыли беспорядочную стрельбу, что привело к жертвам среди местного населения, отмечают журналисты.

Предположительно, военные США захватили местных жителей, которые подозреваются в сотрудничестве с иранскими спецслужбами и ведут партизанскую войну против армии США в восточной Сирии.