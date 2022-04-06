Москва, , 12:38 — REGNUM Военный парад по случаю 77-й годовщины Победы состоится на Красной площади в Москве 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Парад победы на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

В администрации президента открыли аккредитацию для журналистов на мероприятия 7 и 9 мая. На 7 мая намечена генеральная репетиция военного парада.

«9 мая. Красная площадь. Военный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Указано также, что в этот день состоится возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовку к параду Победы начали в российских регионах. Так, в Екатеринбурге военная техника прошла по улицам 5 апреля.

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