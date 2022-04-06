Бразилиа, , 12:39 — REGNUM Пленарное заседание Палаты депутатов Бразилии проведёт 6 апреля экстренное голосование по законопроекту против распространения ложных новостей. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Фейки Eamon Curry

Проект будет рассматриваться в срочном порядке без анализа текста комиссиями. Тем не менее, депутат Артур Лира считает, что многие статьи нуждаются в дополнении, а в анализе наблюдается чрезмерная поспешность.

Рассмотрение законопроекта было инициировано после того, как президент Бразилии Жаир Болсонару в социальных сетях высказался о связи между вакциной против коронавируса и риском развития СПИДа.

Читайте ранее в этом сюжете: Кандидат в президенты Бразилии пообещал снять военных из администрации