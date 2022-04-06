Бразилиа, 6 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Пленарное заседание Палаты депутатов Бразилии проведёт 6 апреля экстренное голосование по законопроекту против распространения ложных новостей. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Eamon Curry Фейки

Проект будет рассматриваться в срочном порядке без анализа текста комиссиями. Тем не менее, депутат Артур Лира считает, что многие статьи нуждаются в дополнении, а в анализе наблюдается чрезмерная поспешность.

Рассмотрение законопроекта было инициировано после того, как президент Бразилии Жаир Болсонару в социальных сетях высказался о связи между вакциной против коронавируса и риском развития СПИДа.