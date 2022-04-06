Сеул, 6 апреля 2022, 12:32 — REGNUM В Южной Корее могут выпустить почтовую марку, посвященную инаугурации нового президента страны, с изображением собаки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей переходного комитета избранного главы государства.
По их словам, выпуск памятной почтовой марки с изображением избранного президента Юн Сок Ёля и его любимой собаки Тори находится на стадии рассмотрения.
Сообщается, что возможное изображение собаки на почтовой марке главы государства может быть направлено на то, чтобы вызвать общественный интерес к проблеме домашних животных, популяция которых превысила 15 млн.
Отметим, что у Юн Сок Ёля и его супруги Ким Гон Хи есть четыре собаки (Тори, Нарэ, Мари и Санни) и три кошки (Акканги, Нави и Норанги). Известно, что Юн Сок Ёль взял Тори, брошенную собаку с инвалидностью, из организации по спасению животных.
Ранее избранный глава Южной Кореи упомянул о возможном появлении собаки на своей почтовой марке во время обеденной встречи с законодателями, состоявшейся 5 апреля.