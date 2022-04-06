Сеул, 6 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Южной Корее могут выпустить почтовую марку, посвященную инаугурации нового президента страны, с изображением собаки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей переходного комитета избранного главы государства.

대한민국 대법원 Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

По их словам, выпуск памятной почтовой марки с изображением избранного президента Юн Сок Ёля и его любимой собаки Тори находится на стадии рассмотрения.

Сообщается, что возможное изображение собаки на почтовой марке главы государства может быть направлено на то, чтобы вызвать общественный интерес к проблеме домашних животных, популяция которых превысила 15 млн.

Отметим, что у Юн Сок Ёля и его супруги Ким Гон Хи есть четыре собаки (Тори, Нарэ, Мари и Санни) и три кошки (Акканги, Нави и Норанги). Известно, что Юн Сок Ёль взял Тори, брошенную собаку с инвалидностью, из организации по спасению животных.

Ранее избранный глава Южной Кореи упомянул о возможном появлении собаки на своей почтовой марке во время обеденной встречи с законодателями, состоявшейся 5 апреля.