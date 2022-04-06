Калуга, 6 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 40 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 6 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 71 человека. Днём ранее, 5 апреля, в регионе было зарегистрировано 58 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 101 597 человек, 96 389 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 423 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.