Санкт-Петербург, 6 апреля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге уже в течение длительного времени наблюдается спад рождаемости. О городской демографии 6 апреля на заседании Законодательного заседания сообщила детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Роддом

«В Петербурге снижается рождаемость третий год, но количество детей и семей в городе растёт. Это связано, конечно, с миграцией граждан из других регионов, и это связано с тем, что количество рождённых детей больше, чем количество детей, которые достигают совершеннолетия», — подчеркнула Анна Митянина.

В городе также наблюдается положительная динамика в количестве многодетных семей. Петербуржцы всё чаще рожают третьих и четвертых детей.

Вместе с тем в Петербурге растёт и число несовершеннолетних с инвалидностью и с особыми потребностями.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в городе за 2021 год смертность возросла на 19%, а рождаемость сократилась на 3%.