Астрахань, 6 апреля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Астраханскую область ночью 6 апреля прибыли 422 беженца из ЛНР и ДНР, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Телеграм-канал Игоря Бабушкина Прибытие беженцев

Сотрудники МЧС организовали трансфер на автобусах от железнодорожного вокзала до пунктов временного размещения. Прибывших разместили в детских оздоровительных лагерях «Астраханские зори» и «Берёзка». Безопасность в ПВР будут обеспечивать сотрудники правоохранительных структур, казаки и волонтёры.

Всех прибывших протестируют на коронавирус и проведут медосмотры. Решается вопрос замены украинской валюты на российские рубли и открытия счетов для получения социальных выплат.

Ранее в Астраханскую области ранее прибыли 127 беженцев, в том числе 47 детей, 61 женщина и 19 мужчин.