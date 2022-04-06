Герат, Афганистан, , 12:30 — REGNUM Число погибших в результате взрыва в городе Инджиль в афганской провинции Герат возросло до пяти человек. Об этом 6 апреля сообщает газета «8 Собх».

Погибший Иван Шилов © ИА REGNUM

Родственники Вахида Мохсени, одного из пострадавших в результате инцидента в городе Инджиль, сообщили изданию, что он скончался в больнице 5 апреля, четыре дня спустя после взрыва. У Вахида Мохсени остались жена и ребёнок.

Ответственность за взрыв взяло на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В результате взрыва погибли пять человек, в том числе Мохсени, ещё 23 получили ранения. Представители службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали официальных комментариев.

Две бомбы взорвались, в тот момент, когда жители города Инджиль играли в традиционную игру «бросание камней». Это второй теракт в Инжиле с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти в Афганистане.