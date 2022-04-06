Брянск, 6 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Две массовые аварии, в том числе с участием трёх троллейбусов, произошли утром 6 апреля в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Причиной одного из ДТП стала ледовая корка на дороге.

Пресс-служба Госавтоинспекции Брянской области Массоввая авария в Брянске

На Октябрьскому мосту в Володарском районе водитель Mitsubishi не учёл неблагоприятные погодные условия, потерял управление и столкнулся с девятью автомобилями. В этой аварии повреждения получили и три троллейбуса. Сотрудники ГИБДД зафиксировали лёд на участке дороги.

На путепроводе в Бежицком районе водитель «ГАЗели» попытался объехать затор, образовавшегося в результате ДТП, и бортом своего автомобиля зацепил восемь транспортных средств.

Пострадавших в автоавариях нет.