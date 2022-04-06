Калининград, , 12:29 — REGNUM Еврокомиссия предложит запретить импорт угля из РФ, поставки новой техники в Россию, закрыть морские и сухопутные границы для российских перевозчиков. Кроме того, ЕС предложит ввести ограничение на импорт калийной соли из России. Особенно важно в этой части закрытие сухопутных границ, что может существенно отразиться на Калининградской области, доступность которой будет обеспечена только воздушным и морским транспортом, сообщает сетевое издание «Балтийский край».

По мнению экспертов, транспортная блокада содержит в себе угрозу энергетической безопасности Калининградской области, так как будет существенно затруднена доставка топлива в регион.

Начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, отвечая на вопросы, какой может быть судьба проекта Балтийской АЭС в условиях санкций, и не имеет ли смысла «расконсервировать» эту стройку в целях обеспечения энергетической безопасности региона, отметил, что Балтийская АЭС является объектом Росатома, и дал понять, что не может прокомментировать ситуацию.

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