Москва, 6 апреля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Рост цен на продукты питания, на базовые категории товаров — от сахара до предметов личной гигиены — один из главных показателей уязвимости российской экономики перед западными санкциями. Об этом 6 апреля ИА REGNUM заявил президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены на сахар в магазине

«Это напрямую влияет на обеспечение продовольственной безопасности и отражается главным образом на рядовых гражданах. Искусственный дефицит, зафиксированный Федеральной антимонопольной службой, разгул спекулянтов, задирающих цены в пять-десять раз — это очень серьезная проблема, которая не решится сама собой», — отметил эксперт.

По его мнению, ситуация не изменится до тех пор, пока мы остаемся зависимы от импорта, и речь идет не только о самих товарах. Федоров обратил внимание, что на цену конечной продукции, поставляемой в магазины, сейчас влияет удорожание импортного оборудования, запчастей, технологий, сырья, комплектующих и так далее.

«Дополнительным фактором роста цен остается монополия торговых сетей в продовольственном секторе и отсутствие эффективного государственного механизма регулирования цен на все товары, а не только на ограниченный список «продуктов первой необходимости». Решение проблемы лежит на поверхности: необходимо поддержать отечественных производителей, дав им необходимый объем финансирования через дешевые кредиты не больше 2-3%, обеспечить увеличение как минимум вдвое зарплат, пенсий, пособий, стипендий и других материальных выплат гражданам, и внедрить повсеместно государственное регулирование цен. И это не какие-нибудь фантастические идеи. Похожие меры уже содержатся в пакетах антикризисных мер, которые предложили правительству левые оппозиционные фракции в Государственной думе: КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», — добавил он.

Отметим, что после начала специальной военной операции России на Украине и последовавших санкций Запада цены на ряд товаров в магазинах выросли в разы.