Страсбург, Франция, 6 апреля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Евросоюз может отказаться от поставок нефти и природного газа из России. Об этом 6 апреля заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Глава Евросовета Шарль Мишель

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Он заявил, что Евросоюз подготовил новый пакет санкций для усиления давления на Кремль.

«Новый пакет санкций включает запрет на импорт угля. И я думаю, что меры в отношении нефти и даже газа рано или поздно также могут потребоваться», — сказал Мишель.

Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объяснил, по какой причине Евросоюз продолжит вооружать Украину.