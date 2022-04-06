Канберра, 6 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Комитет сената Австралии по обороне и внешним связям заявил, что около 1400 афганцев, получивших экстренные австралийские визы, не смогли прибыть в Австралию из-за истечения трёхмесячного срока действия этих виз. Сейчас визы аннулированы. Комитет призвал к немедленному рассмотрению заявок на получение виз. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Беженцы

Комитет предупреждает, что после возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти «трагическая» ситуация в Афганистане «ухудшается», а тысячи заявителей на получение австралийской визы «не знают» о ходе рассмотрения их заявок.

Согласно Guardian, комитет призвал министерство внутренних дел Австралии «немедленно улучшить обработку афганских заявок на получение австралийских виз».

Комитет также призвал МВД обеспечить, чтобы помощь украинским просителям убежища «не замедлялась за счёт обработки заявок, поступающих из Афганистана», а также привлечь дополнительные ресурсы для решения иммиграционных вопросов для граждан обеих стран.

В отчёте комитета говорится, что 1398 афганских граждан, которые имели право на въезд в страну, «потеряли возможность приехать в Австралию» из-за истечения срока действия их виз.

Комитет сената призвал правительство Австралии повторные выдать визы этим лицам.

На прошлой неделе правительство Австралии объявило, что в течение следующих четырёх лет примет 16 500 афганских граждан.

С августа 2021 года из Афганистана было вывезено около 6500 афганцев — местных сотрудников австралийских вооружённых сил и других учреждений.

Министерство внутренних дел Австралии заявило в январе текущего года, что оно получило более 32 500 заявлений от афганских граждан на получение гуманитарных виз для 144 000 человек.