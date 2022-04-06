Лондон, 6 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Британский рок-музыкант Ноэль Галлахер раскритиковал поп-звезду Гарри Стайлса за его отношение к своей музыкальной деятельности. Об этом артист рассказал в беседе с порталом Daily Star 5 апреля.

Christopher Johnson Ноэл Галлахер

В новом интервью бывший участник группы Oasis утвердил, что каждый артист, ставший популярным с помощью шоу X Factor, в рамках которого бывшая группа Стайлса One Direction была образована, «не имеет ничего общего с музыкой». «Шоу X Factor не имеют ничего общего с музыкой, и все, что было им создано, также не относится к музыке», — заявил Галлахер.

Он также обвинил бывший участников группы One Direction в том, что не работают так же «усердно» на своей музыкой, как это делают «настоящие» музыканты. «Вы же не хотите сказать, что Гарри Стайлс сейчас где-то в комнате пишет песню», — сказал он. «Он, скорее, будет окружен множеством девушек». Галлахер добавил: «Я могу заверить вас, что он не держит акустическую гитару, пытаясь написать среднюю песню для чего-то».

Гарри Стайлс выпустил два сольных студийных альбома после распада поп-группы One Direction: одноименный в 2017 году и Fine Line в 2019 году. Напомним, что ранее артист анонсировал третий полноформатный альбом под названием Harry’s House, который выйдет 20 мая 2022 года.