Москва, 6 апреля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Большинство жителей России (71%) плохо относятся к США, очень плохо — 47%. В 2014 такое негативное отношение выражали 27%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Mil.ru Россия и США

Положительное отношение к США только у 14% опрошенных. Наиболее позитивно к США граждане РФ относились в начале 1990-х годов (1991 год — 83%). За 10 лет доля сократилась в четыре раза (2001 год — 7%) и больше не поднималась выше 5%.

Негативное отношение к США у граждан России преобладает над позитивным последние восемь лет. С начала 2000-х годов и до ноября 2014 года граждане России заявляли о хорошем отношении к США — от 46% до 63% в разные годы.

После спада в 2014 году позитивное отношение граждан России к США не вернулось на прежний уровень. Индекс отношения к США в последние годы сохраняет отрицательные значения (−44% в 2014, — 11% в 2018, −57% в 2022 году).

Опрос по телефону проведен 19 марта 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, неприемлемые заявления, сделанные президентом США Джо Байденом о российском президенте Владимире Путине, ставят отношения двух стран на грань разрыва, считают в МИД России.

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