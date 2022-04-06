Москва, , 12:24 — REGNUM На участие в Первом Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров было подано 529 заявок из 33 стран мира. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Минкультуры России.

Константин Сомов. Портрет С. В. Рахманинова. 1925

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Уточняется, что на указанный конкурс были поданы заявки из России, Белоруссии, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Польши, Сербии, Молдавии, Словении, Ирана, Израиля, США, Канады, Кубы, Бразилии, Колумбии, Австралии, Китая, Японии, Южной Кореи, Сингапура, ЛНР, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Монголии, Узбекистана, Туркмении и с Украины.

Также отмечается, что больше всего заявок (210) было подано на номинацию «дирижирование», затем следуют «фортепиано» (167) и «композиция» — (152).

«Проводить такой масштабный проект впервые — это огромная ответственность, но мы вдохновлены тем интересом, который конкурс вызвал у музыкантов во всем мире. Мы рады получить такое количество заявок и уверены, что впереди всех нас ждет очень увлекательное музыкальное состязание», — приводит пресс-служба слова художественного руководителя конкурса Дениса Мацуева.

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