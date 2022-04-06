Душанбе, 6 апреля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Двое граждан Афганистана задержаны на таджикско-афганской границе. Об этом 6 апреля сообщает «Азия Плюс».

ThePixelman Арест

По данным журналистов, задержание произошло на основании поступившей оперативной информации в отдел МВД города Худжанда.

Отмечается, что задержанными оказались жители Тахорской области — члены транснациональной сети незаконного оборота наркотиков.

Всего в ходе спецоперации было изъято более 92 кг наркотиков.