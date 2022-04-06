Ярославль, 6 апреля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Ярославле местные власти в ближайшее время не будут штрафовать автовладельцев за парковку на газонах. Об этом на заседании комиссии муниципалитета Ярославля рассказала начальник управления организации контроля и мониторинга в сфере благоустройства мэрии города Ярославля Ирина Леонова.

City-yaroslavl.ru Парковка на газоне

Вопрос подняла депутат Евгения Овод.

«Самая большая жалоба от граждан — это парковка на газоне во дворах. Хотелось бы по этому направлению и на дворовых, и на общегородских территориях эту работу активизировать, потому что она, по моему мнению, ведется недостаточно. Единицы штрафуют за все это», — сказала Евгения Овод.

Но, как выяснилось, активизировать работу исполнительная власть не сможет.

«Работа эта ведется каждый год, а в этом году вынуждена вам сообщить, что 336-м постановлением правительства РФ наложен мораторий на проведение контрольных мероприятий и привлечение к ответственности. По крайней мере, сейчас это возможно только в тех случаях, если будет угроза здоровью и жизни граждан, обороне страны и всему остальному. Поэтому по парковке на газонах я вообще не знаю, как мы будем работать. Мы можем информировать, уведомлять, как-то говорить о том, что это делать нельзя, но привлечение к ответственности сейчас, пока такая сложная обстановка в стране и мире, под вопросом», — пояснила начальник управления организации контроля и мониторинга в сфере благоустройства мэрии города Ярославля Ирина Леонова.

Штрафы за парковку на газонах выписывают административные комиссии, существующие при районных администрациях.