Черкесск, , 12:23 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта «Культура» в 2022 году будут построены четыре дома культуры. Еще столько же объектов культуры будет отремонтировано, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Так, свои дома культуры появятся в поселке Домбай, в селе Маруха Зеленчукского района, селе Первомайское Малокарачаевского района и ауле Малый Зеленчук Хабезского района. В городе Черкесске отремонтируют детскую школу искусств, в которой будет перекрыта крыша, обновлен фасад, проведен внутренний ремонт здания.

Реконструкция ждет и школу искусств в ауле Псыж. Капитально будут от ремонтированы центр культуры и досуга в Усть-Джегутинском районе и дворец культуры в станице Зеленчукская.

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