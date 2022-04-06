Джакарта, , 12:23 — REGNUM Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зафиксировало 57 оползней, произошедших в столице с 2017 по 2021 год, сообщает CNN Indonesia.

Оползень

«В период с 2017 по 2021 год в разных районах Джакарты произошло в общей сложности 57 оползней», — говорится в заявлении агентства по борьбе со стихийными бедствиями. Большинство оползней произошло из-за высокой интенсивности осадков.

Кроме того, сообщается, что больше происшествий произошло на юге и востоке Джакарты.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2400 случаев заражения коронавирусом.

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