Лима, , 12:34 — REGNUM Массовая акция протеста против действий правительства президента Перу Педро Кастильо 5 апреля закончилась столкновениями с полицией и поджогами. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Педро Кастильо Braian Reyna Guerrero

4 апреля правительство было вынуждено ввести в Лиме и Кальяно комендантский час сроком до 6 апреля, но мера привела лишь к эскалации насилия и сбору демонстрантов на центральной площади Лимы.

Несмотря на то, что правительство экстренно отменило комендантский час, колонна протестующих направилась к Конгрессу республики. Полиция применила слезоточивый газ, перуанцев ответили погромами и поджогами.

Министр культуры Перу Алехандро Салас заявил, что погромы были спланированы «организованными вандалами», которые «не ходят бесплатно», и призвал к инициации расследования.

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