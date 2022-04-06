Москва, 6 апреля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Евросоюз устраивает энергетический шантаж в попытках оказать давление на Россию. Однако расплатятся за это сами европейцы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко 6 апреля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

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По его словам, происходящее радует лишь одну страну, которая чужими руками улучшает свои позиции на глобальных энергетических рынках. Это США.

«Теперь они (страны ЕС) в стремлении оказать максимальное давление на нас, на Российскую Федерацию, прибегают фактически к энергетическому шантажу, хотя очевидно, что такой шантаж коренным образом затрагивает их экономические интересы», — сказал Грушко.

Он отметил, что «свет клином не сошёлся» на поставках российского газа в страны ЕС. Мировому рынку по-прежнему нужен газ, в том числе из-за стремительного развития Азии. Прогнозы говорят о том, что потребность в газе будет нарастать.

Как сообщало ИА REGNUM, Грушко также рассказал, Россия прорабатывает ответные меры на новый пакет санкций Европейского союза.

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