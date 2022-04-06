Берлин, , 12:17 — REGNUM Полный отказ от поставок российского газа стал бы «стресс-тестом» для Евросоюза, заявил президент Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Полный отказ от поставок российского газа, который другие поставщики не могут заменить в краткосрочной перспективе, стал бы огромным стресс-тестом для ЕС с непредвиденными последствиями для безопасности поставок, роста [экономики], рабочих мест и нашей политической способности действовать», — цитирует его агентство DPA.

Вместе с тем он добавил, что германские промышленники поддерживают санкционный курс Евросоюза в отношении России.

Как сообщало ИА REGNUM, пятый пакет санкций Европейского союза против России включает ограничения на покупку российского угля, запрет операций с четырьмя российскими банками, а также исключение российских компаний из участия в госзакупках в ЕС.

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