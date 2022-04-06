Берлин, 6 апреля 2022, 12:17 — REGNUM Полный отказ от поставок российского газа стал бы «стресс-тестом» для Евросоюза, заявил президент Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм.
Вместе с тем он добавил, что германские промышленники поддерживают санкционный курс Евросоюза в отношении России.
Как сообщало ИА REGNUM, пятый пакет санкций Европейского союза против России включает ограничения на покупку российского угля, запрет операций с четырьмя российскими банками, а также исключение российских компаний из участия в госзакупках в ЕС.
Читайте также: Председатель Еврокомиссии перечислила новые санкции против России