Улан-Удэ, 6 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Бурятия получит из федерального бюджета 195 млн рублей на снижение напряженности на рынке труда республики. Ещё 2 млн рублей будут выделены из республиканского бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Улан-Удэнский «Арбат»

На заседании оперштаба по экономике глава региона Алексей Цыденов попросил подчинённых поработать с работодателями. По его словам, меры поддержки будут особенно востребованы на селе.

Предприятия и предприниматели могут получить субсидию на возмещение части затрат на зарплату при организации общественных работ для безработных, а также временном трудоустройстве людей, находящихся под риском увольнения.

«Также при организации временного трудоустройства будут возмещаться затраты на одно рабочее место работника в период материально-технического обеспечения работ, 10 тыс. руб. на весь период. Срок проведения временного трудоустройства — 3 месяца», — отметили в ведомстве.

Кроме того, деньги будут направлены на обучение работников промышленных предприятий, находящихся под угрозой увольнения.