Орел, , 12:15 — REGNUM Директор Орловского автодорожного техникума подозревается в совершении служебных подлогов, сообщили 6 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону. Следственные органы возбудили два уголовных дела, они соединены в одном производстве.

Орловский автодорожный техникум Пресс-служба СУ СКР по Орловской области

По версии следствия, подозреваемый внёс ложные сведения в приказы о присвоении квалификации и выдаче свидетельств по профессии для 38 слушателей курсов профессионального обучения, которые фактическине посещали учебные занятия и не сдавали предусмотренный программой обучения демонстрационный экзамен. Как уточняется, сделано это было из «корыстной заинтересованности».

Уголовные дела возбуждены по материалам прокуратуры Орловской области, уточнили в ведомстве.