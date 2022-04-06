Эль-Каим, Ирак, 6 апреля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Иракская полиция пресекла ввоз в страну крупной партии наркотических веществ с территории Сирии. Об этом 6 апреля сообщает Shafaq со ссылкой на источник в министерстве внутренних дел страны.

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По словам источника, наркотики поставлялись в города Аль-Каим и Сулеймания. В результате операции полиция захватила более 1700 таблеток наркотического вещества.

«Полиция провинции Аль-Анбар задержала торговца наркотиками в городе Аль-Каим на границе с Сирией. Иракская полиция также изъяла более 1700 тысяч таблеток наркотического вещества», — сообщил источник.