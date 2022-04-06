Грозный, , 12:14 — REGNUM В Чечне по подозрению в совершении убийства 17-летнего юноши задержана его 14-летняя сестра. По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», сообщили 6 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Ранее сообщалось, что 3 апреля 2022 года возле одного из домов в Байсангуровском районе города Грозного обнаружили мертвым 17-летнего подростка. Его смерть произошла от огнестрельного ранения в голову. На теле юноши имелись и резаные раны.

«В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления задержана 14-летняя сестра погибшего юноши. Следователем назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются мотивы и обстоятельства совершенного преступления», — говорится в сообщении пресс-службы СК по региону.

В ряде СМИ сообщалось, что сестра убитого якобы призналась, что она случайно выстрелила в своего брата из охотничьего ружья, которое тот попросил принести, для того чтоб сфотографироваться. После этого девочка вытащила тело брата на улицу и позвонила матери, сообщив о том, его якобы долго нет дома.

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