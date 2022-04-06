Кабул, 6 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Всемирная продовольственная программа (ВПП), объявив, что продолжит оказывать гуманитарную помощь нуждающимся в Афганистане, сообщила, что за последние три месяца она оказала помощь десяткам тысяч человек в отдалённых районах страны. Об этом сообщает портал darivoa.com.

Дети Афганистана

В сообщении ВПП, размещенном в Твиттере, говорится, что гуманитарная помощь была доставлена нуждающимся в уезде Шугнан провинции Бадахшан, уезде Джаванд провинции Бадгис и уезде Лал-ва-Сарджангал провинции Гор.

По данным ВПП, за последние три месяца услугами программы воспользовались 4500 человек в уезде Шугнан, 12 000 человек — в уезде Джаванд и 120 000 человек — в уезде Лал-ва-Сарджангал.

Эти уезды находятся в отдалённых горных районах Афганистана, дороги в которые закрыты зимой из-за сильных снегопадов.

Всемирная продовольственная программа добавила, что с начала 2022 года в провинциях Бадахшан, Бадгис и Гор продовольственную помощь получили почти 1,5 миллиона человек.

В сообщении также подчеркивается, что ВПП привержена оказанию гуманитарной помощи нуждающимся в отдалённых и горных районах страны и продолжит свои усилия в этом направлении.

По данным ООН, около 23 миллионов афганцев в настоящее время голодают, а 95% населения страны не имеет достаточно еды. Организация также заявила, что 10 миллионов афганских детей нуждаются в немедленной помощи, чтобы выжить.

На виртуальной международной конференции по сбору гуманитарной помощи для Афганистана, организованной ООН и Катаром на прошлой неделе, доноры пообещали выделить в 2022 году 2,4 миллиарда долларов.

На этой встрече США, Великобритания и Европейский союз пообещали финансовую помощь. Государственный департамент США объявил после встречи, что предоставит ещё 204 миллиона долларов помощи афганскому народу. В Госдепартаменте уточнили, что с августа 2021 года Соединённые Штаты предоставили помощь населению Афганистана в размере 720 миллионов долларов.