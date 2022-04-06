Москва, , 12:13 — REGNUM Проект федерального закона, позволяющий установить единые технологические требования к порядку предоставления всех мер социальной поддержки на региональном и муниципальном уровнях, подготовило Минтруда РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что в случае принятия такого законопроекта, это позволит жителям РФ вне зависимости от места проживания, государственного органа и организации, предоставляющего меры социальной поддержки, получать помощь без предоставления дополнительных справок, по одному заявлению или даже без него.

Также указывается, что в данный момент законопроект был представлен на общественное обсуждение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что девять современных инвалидных колясок с электроприводом отечественного производителя получило протезное предприятие Нижнего Новгорода.