Ижевск, , 12:13 — REGNUM Региональный центр закупок Удмуртии объявил аукцион по выбору подрядчика на разработку и внедрение единого портала органов государственной власти республики. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Скриншот действующего портала главы и правительства Удмуртии

В описании объекта закупки говорится, что «система должна быть построена на основе модульной структуры и обеспечивать возможность наращивания функциональности», должна включать — единую платформу администрирования и управления контентом; сайты органов государственной власти; систему постановки заданий для пресс-служб.

В состав системы войдут пять сайтов – главы и правительства Удмуртии, госкомитета по делам ГО (гражданской обороны) и ЧС (чрезвычайных ситуаций), сайт министерства цифрового развития региона, а также сайты министерства экономики и министерства имущественных отношений.

Должны быть предусмотрены три режима работы портала – основной, профилактический и аварийный. Для размещения документов и получения обращений граждан необходимо предусмотреть возможность интеграции с системой Directum.

Все сайты будут поддерживать русский язык, но необходимо предусмотреть добавление языковых версий – английской и удмуртской.

Гарантийный срок на оказываемые разработчиком услуги составит не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке работ.

Все работы подрядчик должен выполнить в течение 150 дней с момента заключения госконтракта. Начальная (максимальная) стоимость работ составляет 7,995 млн рублей. Проект финансируется из бюджета Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Ижевска в марте текущего года планировала объявить аукционы по привлечению банковских кредитов на общую сумму 1,8 млрд рублей. «Привлечение кредитов по объявленным аукционам осуществляется с целью замещения действующих кредитов», — подчеркивали в мэрии.

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