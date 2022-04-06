Ижевск, 6 апреля 2022, 12:13 — REGNUM Региональный центр закупок Удмуртии объявил аукцион по выбору подрядчика на разработку и внедрение единого портала органов государственной власти республики. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.
В описании объекта закупки говорится, что «система должна быть построена на основе модульной структуры и обеспечивать возможность наращивания функциональности», должна включать — единую платформу администрирования и управления контентом; сайты органов государственной власти; систему постановки заданий для пресс-служб.
В состав системы войдут пять сайтов – главы и правительства Удмуртии, госкомитета по делам ГО (гражданской обороны) и ЧС (чрезвычайных ситуаций), сайт министерства цифрового развития региона, а также сайты министерства экономики и министерства имущественных отношений.
Должны быть предусмотрены три режима работы портала – основной, профилактический и аварийный. Для размещения документов и получения обращений граждан необходимо предусмотреть возможность интеграции с системой Directum.
Все сайты будут поддерживать русский язык, но необходимо предусмотреть добавление языковых версий – английской и удмуртской.
Гарантийный срок на оказываемые разработчиком услуги составит не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке работ.
Все работы подрядчик должен выполнить в течение 150 дней с момента заключения госконтракта. Начальная (максимальная) стоимость работ составляет 7,995 млн рублей. Проект финансируется из бюджета Удмуртии.
Как сообщало ИА REGNUM, администрация Ижевска в марте текущего года планировала объявить аукционы по привлечению банковских кредитов на общую сумму 1,8 млрд рублей. «Привлечение кредитов по объявленным аукционам осуществляется с целью замещения действующих кредитов», — подчеркивали в мэрии.
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