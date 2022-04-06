Москва, 6 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. России дефолт не грозит, а «арестованные» картины вернут. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Дефолт России не грозит. А что касается картин, не только вернут, но и выплатят неустойку», — заявил Володин.

Он поручил комитетам Госдумы по культуре, а также по безопасности разобраться в ситуации.

Экспонаты Эрмитажа, Третьяковской галереи и других российских музеев, остановленные на границе Финляндии и России, были частью двух выставок, проводившихся в Италии, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.