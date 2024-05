Кентукки, США, 6 апреля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Американский хи-хоп-исполнитель Джек Харлоу в своих социальных сетях анонсировал новый сингл под названием First Class, который выйдет в конце недели. Об этом он написал 5 апреля.

NME Рэпер Джек Харлоу

Новость о будущем сингле появилась после того, как рэпер из Кентукки анонсировал свой второй студийный альбом Come Home The Kids Miss You. Новый сингл появится в сети 8 апреля. Артист написал об этом в социальных сетях, рассказав о процессе записи нового альбома: «Застрял в студии, заканчивая работу над альбомом».

Продолжение его дебютной пластинки 2020 года That’s What They All Say выйдет 6 мая на лейблах Generation Now и Atlantic Records и уже было представлено лид-синглом Nail Tech.