Сана, , 12:13 — REGNUM Правительственная армия Йемена и повстанцы-хуситы обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, который был введён при посредничестве ООН на время месяца Рамадан. Об этом 6 апреля сообщает Saba.

Yemen Https://lostarmour.info/yemen/

По данным журналистов, йеменская армия зафиксировала 130 обстрелов со стороны повстанцев на всех фронтах боевых действий в провинциях Аль-Дияла, Таиз, Лахидж, Аль-Ходейда, Хаджа, Аль — Джауф и Мариб.

В свою очередь, повстанцы сообщили о 137 случаях нарушения перемирия, включая применение военной авиации в провинциях Мариб, Хаджа, Саада и Лахидж.

По словам повстанцев, правительственная армия использует прекращение огня для того, чтобы сосредоточить силы.