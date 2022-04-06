Афины , 6 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Власти Греции объявили о высылке 12 сотрудников российских дипломатических представителей.

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МИД Греции 6 апреля распространил заявление, по которому 12 сотрудников российских диппредставительств, аккредитованных в стране, будут являться персонами нон грата.

«Власти Греции объявили персонами нон грата 12 сотрудников дипломатических и консульских представительств Российской Федерации, аккредитованных в Греции», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран Европы высылают российских дипломатов. В МИД России пообещали ответить на недружественные шаги.