Самара, 6 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Заключенного исправительной колонии Самарской области обвинили в участии в деятельности организации, запрещенной на территории России. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Svopi.ru За решеткой

По версии следствия, с августа 2020 года по ноябрь 2021 года фигурант уголовного дела, отбывая наказание в исправительной колонии Самарской области за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, принимал активное участие в деятельности международного общественного движения, запрещенного на территории России.

В материалах дела указано, что обвиняемый проводил беседы с целью пропаганды деятельности этой организации, участвовал в проводимых мероприятиях и демонстрации приверженности к движению среди других осужденных, находившихся в исправительном учреждении.

Отмечается, что сотрудники регионального Управления ФСБ России и УФСИН России по региону пресекли его противоправную деятельность.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.