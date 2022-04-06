Джакарта, , 12:08 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2400 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По состоянию на 6 апреля в Индонезии выявлено 6 026 324 носителя коронавируса.

Кроме того, побороть коронавирус в Индонезии смогли 5415 жителей Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 5 788 714 человек.

В период с 5 по 6 апреля от COVID-19 умерли 43 жителя Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 155 464 граждан Индонезии.

В Индонезии насчитывается 82 146 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Индонезии Тито Карнавиан подчеркнул, что всеобщие выборы в стране пройдут в соответствии с утвержденным графиком.

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