Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM Льготная ставка по ипотеке в Ленинградской области до 1 июля установлена на уровне 12% годовых, а максимальная сумма кредита на жилье составит 12 млн рублей, сообщили 6 апреля в пресс-службе областной администрации.

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Также сохраняются условия семейной ипотеки, ее можно взять под 6%, и сельской — под 3% годовых. Как пояснили в комитете по строительству Ленобласти, жителям можно воспользоваться льготной ипотекой в трех случаях.

«Льготная ипотека на новостройки может быть оформлена на покупку квартир у застройщиков сроком до 30 лет под 12% годовых. Сумма кредита должна быть не более 12 млн рублей, а первоначальный взнос должен составлять минимум 15%», — пояснили в комитете.

Отметим, что программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2022 года. Семьи с детьми, которые родились после 1 января 2018 года, а также семьи с детьми-инвалидами или усыновленными детьми, могут рассчитывать на получение ипотеки со ставкой до 6% на новостройки и индивидуальные жилые дома.

«Условия кредита те же самые: сумма до 12 млн рублей, первый взнос — от 15%, срок кредита — до 30 лет», — указали в пресс-службе.

Напомним, что сельскую ипотеку может оформить любой гражданин для покупки квартиры, дома ИЖС, земельного участка во всех населенных пунктах Ленинградской области с населением до 30 тыс. человек. Ставка ― 3%, первый взнос ― 10%, сумма кредита ― от 5 млн рублей.

Индексация материнского капитала в начале 2022 года также повысила возможности для улучшения жилищных условий.

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