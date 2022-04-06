Балаково, Саратовская область, , 12:14 — REGNUM В городе Балаково Саратовской области в отношении 27-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Младенец Pixabay.com

Вечером 4 апреля 27-летняя женщина находилась в подъезде многоквартирного дома по улице 20 лет ВЛКСМ города Балаково вместе со своей трехмесячной дочерью, помещенной в люльку-переноску. При спуске с лестницы, достоверно зная, что ребенок не зафиксирован в переносном приспособлении, женщина допустила падение девочки. В результате ребенок ударился головой. Малышка от полученных травм скончалась 5 апреля в медицинском учреждении.

Следователи собирают информацию о родителях ребенка и выполнении ими своих обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в частном доме в селе Перекопное Ершовского района прибывшие по вызову медики констатировали смерть мальчика.

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