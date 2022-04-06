Томск, 6 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В администрацию Томска 6 апреля поступило письмо с сообщением о минировании здания. Работники и посетители эвакуированы, сообщает портал «VTomske».

Томск

В настоящее время на месте работают сотрудники Росгвардии, а также кинологи. В здание при этом никого не пускают.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Белгороде поступило письмо о минировании учебных заведений. Мэр города Антон Иванов призвал горожан сохранять спокойствие, отметив, что это часть информационного давления на регион.

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