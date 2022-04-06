Нижний Новгород, , 12:10 — REGNUM Дмитрий Наумов

Гендиректор Сормовской домоуправляющей компании ( Нижнего Новгорода Николай Шумилков Городская дума Нижнего Новгорода

Недавний опрос, проведенный Институтом проблем социального управления, стал триггером серьезных вызовов в сфере ЖКХ, вызванных новой обстановкой в стране. Выводы, сделанные в Нижнем Новгороде, позволяют говорить о переосмыслении принципов в системе ЖКУ. И в этом плане возможна зачистка от репутационно проблемных игроков рынка. В первую очередь это касается фигуры гендиректора Сормовской домоуправляющей компании (ДУК) и экс-депутата регионального парламента и Гордумы Нижнего Новгорода Николая Шумилкова. Опрос подтвердил многолетние претензии и жалобы жителей города к его стилю хозяйствования. Мэрия также выдвигала к нему иски, а суды заводили уголовные и арбитражные дела. Именно в нынешней обстановке специфика коммунальных услуг «по-шумилковски» может вновь заинтересовать правоохранительные органы.

Время чистки?

29 марта, как ранее сообщало ИА REGNUM, Институт проблем социального управления опубликовал данные опроса среди жителей Нижнего Новгорода о качестве жилищно-коммунальных услуг. Выяснилось, в частности, что за три года по сравнению с результатами аналогичного опроса в 2019 году количество полностью негативных оценок увеличилось с 8,3% в 2019 году до 20% в 2022. Но самое примечательное — в масштабном различии в одном и том же городе между лидером — Автозаводским районом, где одобряют работу ЖКХ 72,8% жителей, и аутсайдером — Сормовским районом, где недовольны 75% жителей.

Комментируя данные опроса, директор Института проблем социального управления Максим Лубяной отметил: «Жилищно-коммунальное хозяйство традиционно и заслуженно считается важным индикатором, по которому оценивается уровень развития города, качество его управления и качество жизни населения. И в этом смысле абсолютное лидерство Сормовского района по негативным оценкам, с одной стороны удивляет, а с другой — наводит на размышления о том, не пора ли городским властям обратить внимание на мнение нижегородцев. В условиях экономической нестабильности, санкций, наложенных на нашу страну, общей тревожности населения, одна из главных задач органов местного самоуправления обеспечить стабильное и хорошо работающее состояние всех сфер жизни города и в первую очередь сферы ЖКХ».

Закат эпохи Шумилкова

В сентябре 2019 года против директора Сормовского ДУК и депутата гордумы Николая Шумилкова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Речь шла о сумме в 268 млн рублей, которые в итоге недополучил бюджет. Согласно результатам расследования, в 2015 - 2017 годах Сормовский ДУК использовал в своей работе незаконную налоговую схему. «Домоуправляющая компания перенесла часть налоговой нагрузки на подконтрольные ей и взаимосвязанные организации, которые якобы самостоятельно оказывали населению услуги по управлению многоквартирными домами в Сормовском, Московском и Приокском районах Нижнего Новгорода», — сообщили СМИ в Следственном управлении Следственного комитета по Нижегородской области.

В компанию Николая Шумилкова «Управдомъ» входит более 20 домоуправляющих организаций. В ноябре 2021 года судебные тяжбы Шумилкова и налоговых органов закончились тем, что суд признал-таки дробление бизнеса с целью ухода от налогов. Было доначислено компании «Управдомъ» налогов на 343,9 млн руб. В судебном споре компания Шумилкова смогла оспорить 55 млн рублей. Сейчас сумма исковых требований (долга) компании составляет почти 302,4 млн рублей. Примечательно, что, по данным СМИ, расследованием разветвленной схемы бизнеса Николая Шумилкова занималось УФСБ.

И, вслед за этими событиями, 30 декабря 2021 года, ООО «ДК Сормово», входящая в группу уже бывшего депутата Законодательного собрания Николая Шумилкова под брендом «Управдомъ», подала иск о своем банкротстве и просит признать ее несостоятельной. Об этом сообщается в материалах в картотеке дел Арбитражного суда Нижегородской области. По информации на сайте суда, дело идет медленно. 28 марта объявлен перерыв. Согласно открытым источникам, у «ДК Сормово» всего два дома в обслуживании.

Депутатом думы Нижнего Новгорода (причем в комиссиях по городскому хозяйству) Шумилков был трижды. Также занимал место заместителя председателя комитета Законодательного собрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК. Это весьма удивляет, если пролистать богатую деловую историю шумилковских компаний. Вопросы правоохранительных органов к нему начались еще на заре его хозяйствования в сфере ЖКХ города. В 2010 году Сормовский райсуд признал незаконным взимание платы с граждан за выдачу различных документов в ДУК Сормовского района. За любую бумажку с жителей ДУК брал деньги, что незаконно.

В 2012 году прокуратура выявила в деятельности Сормовского ДУК факт, который уже тогда охарактеризовал принципы работы его директора. Выяснилось, что ДУК в одностороннем порядке сменил форму управления с ОАО на ООО. Новая организация оставила в своем управлении только дома относительно новые, коммерчески выгодные, а от ветхих и аварийных спокойно отказалась. В итоге, как писали СМИ, 600 домов района остались без коммунального обслуживания. Когда прокуратура поставила вопрос, Николай Шумилков заявил, что его не так поняли.

Прошел всего год, и прокуратура снова выявила любопытное. Оказалось, что ДУК Сормовского района больше года брал с жителей завышенную плату за коммунальные услуги. В 2010 году домоуправляющие компании были освобождены от уплаты НДС в размере 18 процентов. Однако шумилковский ДУК продолжал включать этот налог в платежки. Каждый из жителей в итоге переплачивал ДУКу в месяц 180 рублей, за год — больше 2100 рублей. И это только с одной квартиры. И по ценам 2010−2012 годов довольно ощутимо. Все возможности экономии жителей своего ДУКа председатель комиссии по ЖКХ гордумы игнорировал и дискредитировал. Дела заканчивались ничем, директор ДУК, председатель комиссии по городскому хозяйству в гордуме, а кроме того, член совета директоров «Теплоэнерго» Николай Шумилков исправлял «оплошности» и продолжал действовать в своем ключе. И попутно судиться с «обижающими» его СМИ.

Но это, видимо, была пристрелка, «сверхтяжелая артиллерия» Николая Шумилкова началась чуть позже.

В 5 раз повысил цены и заперся от жителей

В январе 2015 года жители были обескуражены, получив новые платежки. Цифры за горячую воду, отопление и ОДН в них увеличились почти в 5 раз. Некоторые жильцы уверяли, что в квартиры и так поступает только холодная вода. Разгневанные собственники решили взять штурмом здание управляющей компании.

Когда Николай Шумилков, народный избранник по 18-му Сормовскому округу, увидел, сколько народу толпится в коридоре, он начал расталкивать несчастных людей, не реагируя на их крики и просьбы, и заперся в своем кабинете. А потом позволил войти в кабинет только трем женщинам, и сообщил, чтобы жильцы писали заявление, а он их рассмотрит.

Выяснились опять же шокирующие факты. Оказалось, в домах действовали с 2011 года навязанные путем фальсификации подписей собственников договоры управления с ООО «ДКС» с кабальными условиями, […], по которым Шумилков пытался переложить бремя ответственности распределения ОДН сверх норматива на жителей. Экспертиза правоохранительных органов подтвердила подделку подписей.

Недовольство жителей и скандалы в Сормовском ДУК вышли за рамки региона. Конфликту даже посвятил эфир Первый канал на ток-шоу «Время покажет». После этого, а также после инициативы грамотных юристов и активистов, лично вмешался заместитель министра ЖКХ и главный жилищный инспектора РФ Андрей Чибис. Собственникам был сделан перерасчет, в среднем по дому около 200 тысяч рублей.

И снова, даже несмотря на недовольство первых лиц в ЖКХ РФ, оборотистый глава Сормовского ДУК отделался легким испугом. Правда, Госжилинспекция Нижегородской области через суд, как прокомментировала председатель Союза собственников жилья Нижегородской области Наталья Шартанова сообщила Шартанова, хотя бы заставила его (предписание № 515−13−1033−15) обеспечить нормальную температуру горячей воды. Напомним, что Шумилков депутат, то есть защитник интересов горожан, а еще и член совета директоров «Теплоэнерго».

Но с самоуверенностью помещика как-то в марте 2015 года Николай Шумилков заявил: «Я уверен, что избиратели любят и уважают меня. Готов к выборам хоть сейчас!»

Волюнтаризм, как правило управления

В отчетах о работе, проделанной за год, как сообщали в СМИ старшие по домам шумилковских компаний, «указывается то, чего и в помине нет». Например, лавочки, которые якобы установлены возле каждого подъезда, железная дверь, которую так никто и не видел. Старшая по одному из домов Ирина Иванова рассказывала местному изданию, что нашла компанию, готовую сделать утепление за 80 тысяч рублей, но Шумилков сказал, что он «им не доверяет» и предложил утеплить в другой компании за 280 тысяч рублей. При этом мастер ДУК предоставил Ирине документы лишь на 200 тысяч. «Куда делись еще 80 — загадка», — сказала старшая по дом.

Было много и других неоправданных плат, о которых рассказала Иванова. Например, вопиющий случай с установкой общедомового счетчика шумилковским ДУКом за 650 тысяч рублей в рассрочку, тогда как рыночная стоимость этого прибора учета 35 тысяч.

Собственники жилья хором говорят, что информацию о финансовых средствах по статье «Содержание и ремонт» в течение года получить у Шумилкова невозможно, спланировать работы по дому на год без денег можно только теоретически, исходя из потребностей дома.

В результате некоторые собственники путем собрания решили уйти от компаний Николая Шумилкова к другим или создать ТСЖ. Но это оказалось очень непросто, УК Шумилкова чинила всевозможные препятствия, продолжались фиктивные собрания в его пользу. Жители, сразу увидевшие выгоду от новой управлялки или ТСЖ, раздражались на Шумилкова еще больше.

В конце 2016 года в борьбу за свои права к жителям Сормовского района присоединились жители нового ЖК «Цветы» в Советском районе. Здесь у жителей переплата за тепло составила от 50 до 100%. Причиной стал инициированный Шумилковым и его местной «ДК Сормово 15» перевод домов на новую котельную от ООО «СТН-Энергосети». На момент начала заселения (осень-зима 2013−2014 гг.) новостройки обогревала компания «Теплоэнерго», и претензий к ней у жильцов не было. В 2014 году управлялка подключила «Цветы» к новой газовой котельной без ведома жителей. В итоге переплата с каждого дома в месяц стала составлять 150−180 тысяч руб. По всему микрорайону в год около 97,5 млн руб .

Более 300 возмущенных граждан написали в областную прокуратуру и губернатору. Жители массово выходили на пикеты, жаловались во все инстанции. Николай Шумилков снова выходил сухим из воды, используя словесные уловки и квази-юридическую казуистику.

Москва. Путину. Список нарушений

В феврале 2017 жители ЖК «Цветы» написали президенту Путину. В нем они перечислили все претензии большим списком. Вот частичная выдержка: «фальсификация подписей жителей дома № 15 по улице Культуры; фальсификация голосования жителей улицы Победной; — подделка подписей жителей домов №№ 179 и 181 по улице Коминтерна; фиктивное проведение общедомового собрания собственников помещений с последующей фальсификацией подписей по процедуре голосования в МКД №2 по улице Щербакова; фальсификация общедомовых собраний по дому №22/5 по проспекту Кораблестроителей и др».

Структуры Шумилкова препятствуют законному праву жителей выбирать домоуправляющую компанию, рассказывают подписавшиеся. В частности: «документы, необходимые для управления МКД новой УК, под любым предлогом не передаются; размещаются провокационные листовки, касающиеся новой УК; высылаются «двойные» квитанции на оплату ЖК-услуг; высылаются уведомления-угрозы об ограничении коммунальных услуг; применяются методы рейдерского захвата «непокорных» домов».

Ну, а если же МКД все-таки удается вырваться на свободный рынок коммунальных услуг, то «ни одному из домов, сменивших УК, Шумилков не вернул деньги, не использованные на текущий и капитальный ремонт…».

Тучи над тучным бизнесом

Но, кажется, почетный работник ЖКХ Российской Федерации, лауреат премии Общероссийского профсоюза жизнеобеспечения Николай Михайлович Шумилков не собирается возвращать деньги никому.

На данный момент Николай Шумилков реорганизует путем слияния 18 из 22 своих управляющих компаний («Починки», «Народная», «Цветы», «Бурнаковская» и др.). Он обещает, что жители без его управления не останутся. УФСБ и прокуратуре стоит прислушаться, что думают жители по этому поводу. Чтобы избежать социальных обострений в непростое время.